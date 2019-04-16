Giresun'da oyunu en çok artıran belediye başkanı oldu

Giresun'un Görele ilçe Belediye Başkanı Tolga Erener, 31 Mart seçimlerinde oyunu en çok artıran belediye başkanı oldu.

2014 yerel seçimlerinde 3 bin 78 oy alarak yüzde 33,5 oy oranıyla Görele Belediye Başkanı seçilen Tolga Erener, 31 Mart Yerel Seçimlerinde ise 4 bin 115 oy ile yüzde 10,7'lik artışla yüzde 43,57'lik oy oranına ulaştı. Giresun'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oyunu en çok artıran belediye başkanları belirlendi. Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, mevcut belediye başkanları arasında oyunu en çok artıran belediye başkanı oldu. Giresun'da AK Partili bazı belediyeler kaybedip, kazananlar ise çok az farkla kazanırken Görele Belediye Başkanı Erener ise yüzde 10'nun üzerinde fark attı.

Başkan Erener, Giresun'da AK Partili belediyeler içerisinde oyunu en fazla artırarak belediye başkanı seçilmesinin yanı sıra Görele'deki rakiplerine de fark attı.

CHP Görele'de 2014 yerel seçimlerine göre oyunu yüzde 26,9'dan, yüzde 29,15'e yükseltmesine rağmen kazanmak için yeterli olamadı. Bağımsız Belediye Başkan adayı olarak 2014 Yerel Seçimlerinde yüzde 30,5 oy alan Ertuğrul Melikoğlu ise 31 Mart Yerel Seçimlerinde oyu beklenmedik şekilde düşüş yaşayarak yüzde 26,34'te kaldı.

“Tekrar kazanmanın sırrı gönül belediyeciliği”

Görele'de rakiplerine, Giresun'da ise diğer adaylara göre oy oranını yükselten Belediye Başkanı Tolga Erener, başarısının nedenini hizmet odaklı çalışma olarak değerlendirdi. Başkan Erener “2014 Yerel Seçimlerinde halkımız bize bir fırsat verdi. Bizde bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek hizmet odaklı çalıştık. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gönül belediyeciliği yapmaya çalıştık. Bir tarafta hizmet yaparken diğer tarafta halkımızın gönlüne girmeye çalıştık. Halkımızda bunun karşılığını bize tekrar güven sağlayarak verdi” ifadelerini kullandı.