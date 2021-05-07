Giresun'da pandemi çalışmaları değerlendirildi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en fazla vaka görülen il olan Giresun'da 1. ve 2. doz toplam uygulanan aşı sayısının 207 bin 344 olduğu bildirildi.

İl Pandemi Kurulu Vali Enver Ünlü başkanlığında toplanarak yapılan çalışmalar değerlendirildi. Giresun Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kısmi ve tam kapanma döneminde görülen vaka sayısı, hastane, poliklinik, servis ve yoğun bakım doluluk oranındaki düşmenin sürdürülebilmesi için denetim ve kurallara uyumun takibi gibi konular yer aldı.

Filyasyon ekibi tarafından 86 bin 889 kişi izlendi

Toplantıda filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarla ilgili verilen bilgide, “Giresun'da temaslıları taramak ve filyasyon yapmak üzere 69‘u doktor olmak üzere toplam 210 ekip bulunmaktadır. Filyasyon ekiplerince izolasyonda olması gerektiği halde adresinde bulunmayan veya karantina kararına uymadığı tespit edilen kişiler izolasyon süresi bitene kadar Seyyid Vakkas KYK Yurdu'na yerleştirildi. Bu zamana kadar izolasyonu ihlal eden 45'i vaka 129'u temaslı olmak üzere 174 kişi yurda alınırken, sığınma talebi olan 155 kişi de izolasyon sürecini geçirmek üzere yurda kabul edildi. Halen yurtta ihlal nedeniyle iki, sığınma talebiyle bir olmak üzere toplam üç kişi bulunuyor. Bugüne kadar toplam 548 bin 100 TL idari para cezası uygulandı. Bugüne kadar temaslı, il dışı, yurtdışı, taburcu, olası vaka, pozitif vaka kapsamında 86 bin 889 kişi filyasyon ekipleri ve aile hekimleri tarafından izlendi. Temaslı filyasyon oranı ise yüzde 99,9'dur” denildi.

Giresun'daki hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 42,4

Giresun'da pandemi yatak sayısının yüzde 42 oranında doluluk yaşandığı da kaydedilen toplantıda, “Giresun'da toplam yatak sayısının yüzde 42,4'ü, toplam pandemi yatak sayısının yüzde 43,2'si, toplam yoğun bakım yatak sayısının yüzde 59,4'ü, toplam pandemi yoğun bakım yatak sayısının yüzde 52,8'i, toplam ventilatör sayısının yüzde 36,1'i ve toplam pandemi ventilatör sayısının yüzde 26'sı dolu bulunmaktadır” bilgisi verildi.

Öte yandan Giresun'da 1. ve 2. doz toplam uygulanan aşı sayısının 207 bin 344 olduğu, hedef nüfus sayısının ise 171 bin 699 kişi olduğu kaydedildi. En az 1 doz aşılanan hedef nüfus oranının yüzde 72,7, ikinci doz aşısı tamamlanan kişi oranının ise yüzde 54,7 olarak gerçekleştiği bildirildi.