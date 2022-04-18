Giresun'da pandeminin ardından ilk izci kampı gerçekleştirildi

Giresun İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın İzci Evi'nde 40 öğrenciyi hafta sonu 2 gün doğa ile buluşturdu.

Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsanı Yardım Enstitüsü Karadeniz Sorumlusu ve aynı zamanda da Türkiye İzcilik Federasyonu Eğitimci Lideri İsmail Şeyranlıoğlu, pandeminin ardından gerçekleştirilen ilk izci kampının öğrencileri hem doğa, hem de birbirleriyle buluşturduğunu belirtti.

İzci Lideri Şeyranlıoğlu, yaptığı açıklamada “Kamplarımızın asıl amacı 2022 yılı içinde yapacağımız milli bilinç kamplarına hazırlamak. Çanakkale 57. Alay Milli Bilinç Kampı ve akabinde Samsun İlkadım kamplarımız var. Bu kamplara hazırlık için izcilik eğitimleri veriyoruz. Öğrenciler pandemiden dolayı eğitim ve öğretimini 2 yılı online gerçekleştirdi. 2 yılın ardından İzcilik Federasyonu olarak öğrencilerimizin sosyalleşmesine yardımcı olduk. Sosyalleşmenin yanı sıra kamp ateşlerinde konuşma yapan öğrencilerin özgüveni yerine geldi. Kapımıza 40 öğrenci katıldı, 15 de izci gönüllüsü, izci yardımcısı ve liderler katılım gösterdi. Öğrenci velilerine tavsiyem, pandemiden dolayı çocuklar internet bağımlısı oldu. Veliler çocuklarını sosyalleşmesi için bu tür kamplara göndersinler. Öğrenciler kendilerini burada hayata hazırlıyorlar, özgüvenini topluyor ve sosyalleşiyorlar, yeni arkadaşlar ediniyorlar. Çocukları internet bağımlılığından uzak tutmaları için bu tür sosyal aktivite olan yerlere göndersinler" dedi.