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Giresun'da paniğe yol açan patlamada bir kişi yaralandı

Giresun’da bir işyerinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Giresun'da bir işyerinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.


Giresun Valiliği'ne ve Barosuna yakın bir işyerinde meydana gelen patlama paniğe yol açtı. Patlamanın olduğu bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kısa zamanda patlamanın nedeninin tüpten kaynaklandığı anlaşıldı. Meydana gelen patlama sonucunda bir kişinin yaralandığı öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Valilik ve Giresun Barosunun bulunduğu binalara yakın bir iş yerinin deposunda tüpten sızan gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada ismi M.D. isimli bir kadın yaralandı. Yaralanan M.D. Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde inceleme başlatıldı.

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