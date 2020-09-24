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Giresun'da piyade tüfeği operasyonu

Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu uzun namlulu piyade tüfeğini şehir merkezine götürmeye çalışan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Giresun'un Yağlıdere ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yağlıdere'den Giresun'a uzun namlulu piyade tüfeği götürüleceği bilgisi alınmasının üzerine şahısları suç aletiyle birlikte yakalamak amacıyla Espiye-Yağlıdere yolunda şok yol uygulaması gerçekleştirdi. 61 FJ XXX plakalı araçla kontrol noktasına yaklaşan O.Ö (20) ve O.A.D (21) isimli şahıslar kontrol noktasını görünce panikleyerek araçtan dışarıya bir paket attılar. Devriye ekiplerinin olayı fark etmesinin ardından araçtan atılan paketi alan ekipler paketin içinde battaniyeye sarılı halde 1 adet Rus yapımı 7.62 çapında yivli piyade tüfeği ele geçirdiler. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar.

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