Giresun'da PKK'lıların kullandığı erzak deposu bulundu

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına ait sığınak ele geçirildi. İlçenin Adabük Yaylası Şelale mevkiinde Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince yürütülen operasyonlarda BTÖ'ye ait erzak deposu ele geçirildi.

Espiye ilçesi kırsalında 2019 yılı Mayıs ayında güvenlik güçlerine teslim olup, sorgusunun ardından tutuklanan İran uyruklu 'Kawa' kod adlı PKK'lı terörist Behrüz Dudkanlu'nun (29) ifadeleri doğrultusunda, örgütün kullandığı sığınak bulundu. Sığınakta gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Karadeniz kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubunun etkisiz hale getirildiği bölgede sığınaklarda bir bir ele geçirilerek imha ediliyor. Operasyonlar kapsamında Giresun'un Güce ilçesi İlçenin Adabük Yaylası Şelale mevkiinde BTÖ'ye ait erzak deposu ele geçirildi. Ele geçirilen erzak deposunda 5 kg pirinç, 5 kg bulgur, 3 kg mısır kırması, 3 kg çay, 3 kg şeker ve harita ele geçirildi.

Daha önce birçok depo ve sığınak bilgisi veren söz konusu PKK'lı teröristin ifadeleri doğrultusunda PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubunun etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması için operasyonların sürdürüldüğü bilgisi verildi.