Giresun'da plaj hentbolu heyecanı yaşandı

Giresun'da, Giresun Belediyesi organizasyonunda Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi.

Turnuvada bugün oynanan 3.'lük 4.'lük ve final maçlarının ardından Radyo Türk birinci, Kankaya Fındık ikinci, Gençlikspor üçüncü, Lider Besyo dördüncü oldu.

Büyük heyecana sahne olan müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Masmavi denizimizin hemen yanında, sosyal donatılarla yeni hizmete açtığımız plajlar bölgemizde konser ve tiyatronun ardından bu kez de Plaj Hentbolu Turnuvamız vardı. Heyecanlı maçlar sonrası şampiyon olan Radyo Türk'ü yürekten kutluyor, turnuvamıza katılım sağlayan Kankaya Fındık, Gençlik Spor, Lider Besyo, Zengin İnşaat'a ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.