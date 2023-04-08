Giresun'da Polis Korosu'ndan türkü dinletisi

kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Giresun'da Polis Korosu tarafından türkü dinletisi gerçekleştirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezinde Polis Korosu tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ile ait yöresel türkülerden oluşan türkü dinletisi düzenlendi.

Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, emniyet teşkilatı olarak ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü buruk bir şekilde kutladıklarını ifade ederek Giresun Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşların huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin korunmasının yanında sosyal ve kültürel alanlarda çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Dinletiye konuk sanatçı olarak katılan Ceren Ece Öksüz, şehitler ve depremde hayatını kaybedenler anısına çeşitli türküler seslendirdi.