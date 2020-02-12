Giresun'da poşetle kayarken ölümden dönen Bilal Demir o anları anlattı

Giresun'da mahalle arasında bulunan yokuştan kayarken cadde üzerinden geçen araca çarparak durabilen genç faciadan dönülen o anları anlattı.

Poşet ile mahallelerinde bulunan yokuştan kayarken Doktor Özgür Ecevit Özcan'ın kullandığı araca çarparak durabilen Bilal Demir, kaymadan önce tedbirlerini aldıklarını ifade etti.

Yokuşun bitişinde bir arkadaşlarını tedbir için bıraktıklarını ve arkadaşlarının "yol boş kayın" demesi üzerine kaydıklarını belirten Demir, “Arkadaşın verdiği komutla kaydık ama sonrasında bir çığlık duyduk fren diye bağırdık. Fren dediğimiz olayda ayaklarımız ile yere bastırmaktı ama orada denge kontrolümüzü kaybettik” dedi.

“İki arkadaşını kurtardı”

Kendisinin diğer arkadaşlarının ortasında kaydığını ve olayın yaşandığı anda iki arkadaşı iterek onların zarar görmesini engellediğini kaydeden Demir, “Ben ortadaydım, arkamdakini attım öndekine de o an tekme atmışım kendimi de atacaktım bir köşeye ama olmadı. Sonrasında aracın vurmasıyla beraber direk hocamız geldi. Ben '112'yi arayın' dedim. İlk müdahaleyi hocamız yaptı. Doktor olduğu için onu dinledim bana hareket etmememi söyledi sonra ambulans geldi onlarında müdahalesiyle hastaneye kaldırıldım. Hafif bir çatlak var sol kolumda, biraz ezilme var vücudumda. Başka hiçbir şey yok Allah'a çok şükür” ifadelerini kullandı.

Aracına çarpan gençle buluştu

Bilal Demir ve iki arkadaşının çarptığı aracın sürücüsü olan Dr. Özgür Ecevit Özcan ise “Ben son birkaç yıldır kazalar atlattım ama hepsinde ben bir yerlere vuruyorum. Bu sefer Bilal'ler bize vurdular. İlk başta çok korktum ama muayenesinde Bilal baktım rahat diğerlerine baktım onlarda da bir şey yoktu. Kaymak tabi güzel 4 yıl sonra kar yağdı Giresun'a ben de oğlumla beraber kayıyorum. Bu eğlence keyifli bir şey kabul ediyorum ama caddeye doğru kaymamak lazımdı. Şükürler olsun bugün yan yana geldik geçmiş olsun demeye geldim. Çok ağır bir durumu olmadığını görüyorum o yüzden de çok mutluyum” şeklinde konuştu.