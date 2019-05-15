Giresun'da ‘Sağlıklı Hayat Merkezi' hizmete başladı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan ‘Sağlıklı Hayat Merkezi' hizmet vermeye başladı.

“Yeterli ve dengeli beslenme danışmanlığı ile fiziksel aktivite” hizmetleri de verilen merkezde beden kitle indeksi 30'un üzerinde veya kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar aile hekimleri tarafından merkeze yönlendirilecek.

Diyetisyen Büşra Aydın tarafından vücut analizi yapıldıktan sonra kişinin kilosuna, yaşına, kronik rahatsızlığına uygun sağlıklı beslenme programı hazırlanıyor. Gerekli durumlarda ise merkeze gelen vatandaşlar Spor Eğitim Uzmanı Tuğba Balakar tarafından ise program oluşturuluyor.

Merkez ise Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.