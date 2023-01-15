Giresun'da Şehit J. Ord. Asb. Bşçvş. Ahmet Eryılmaz Operasyonu düzenlendi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi kırsalında komando birlikleri tarafından terörle mücadele amacıyla Şehit J. Ord. Asb. Bşçvş. Ahmet Eryılmaz Operasyonu gerçekleştirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca, 14.01.2023-15.01.2023 tarihleri arasında Terörle Mücadele Harekatı kapsamında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Şebinkarahisar kırsalında ‘Keşif-Gözetleme, Pusu-Dinleme ve Arama-Tarama' faaliyetleri icra edilmiştir. Operasyona katılan timlerimiz vukuatsız olarak birliğine dönmüştür.” ifadelerine yer verildi.