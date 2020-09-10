Giresun'da sel bölgelerinde psiko sosyal destek veriyor

Giresun'un sel felaketinden etkilenen Dereli, Doğankent, Espiye, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde afetten etkilenen öğrenci ve velilere Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından psiko sosyal destek çalışmaları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Murat Ağar başkanlığındaki Milli Eğitim Bakanlığı Psiko-sosyal Destek Ekibi Giresun'a gelerek, sel felaketi sonrası okullarda yürütülecek psiko-sosyal destek çalışmalarını planlamak amacıyla Giresun Psiko-sosyal Destek Ekibiyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, okullarda öğretmenlere, ailelere ve çocuklarına yönelik psiko-sosyal destek çalışmaları planlanırken İl Psiko-sosyal Destek Ekibi tarafından Dereli, Espiye ve Yağlıdere ilçelerine ziyaretler gerçekleştirilerek, afette yakınlarını kaybeden, evleri yıkılan, maddi ve manevi zarara uğrayan öğrencilere ve ailelerine yönelik moral ve motivasyonlarını artırıcı çalışmalar nasıl yapılacağı planlanarak uygulamaya konuldu.

Koordinasyon toplantısının ardından Rehberlik Daire Başkanı Murat Ağar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu tarafından, selde kayıplar yaşayan öğretmen, öğrenci ve ailelere taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yapıldı, aynı zamanda psiko-sosyal destek çalışmaları yerinde gözlemlendi.