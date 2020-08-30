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Giresun'da selde kaybolan 6 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Giresun’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde kaybolan 6 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde kaybolan 6 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.


Arama çalışmaları, kayıp 7 kişiden 1'i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 2'si asker 3'ü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12'nci kilometresinde, 1'i için Dereli'de, 2'si için Çaldağ'da devam ediyordu. Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyordu. Bu çalışmalar sonucunda geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 2 jandarma personelinden Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bugün öğle saatlerinde bulundu. Kayıp Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ı arama çalışmaları ise aynı bölgede sürüyor.

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