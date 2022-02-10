Giresun'da sele dayanıklı köprüler için çalışmalar sürüyor

Giresun genelinde başta köprüler olmak üzere ulaşım ve yerleşim alanlarında afetlere dayanıklı yapılar köprüler ve yollar inşa edileceğini ifade eden AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın bu kapsamda Bulancak ilçesinde de 13 köprü yıkılarak yenisinin yapılacağını söyledi.

Bulancak içesine 13 köprü yapılacak

Beraberinde buluna Kaymakam Ali İkram Tuna ile ilçenin Pazarsuyu Vadisi üzerindeki köprü projelerini yerinde inceleyen AK Parti Milletvekili Aydın yaptığı açıklamada, “Bulancak'ta daha önce, sel ve su baskınlarına karşı dere yataklarında yapılan ıslah ve iyileştirme çalışmaları son yıllarda oluşan aşırı yağışlara rağmen ilçemizde bir sıkıntı oluşmasını engelledi. Şimdi de dereler üzerinde ulaşım sağlayan 13 köprümüzde yenileme çalışmaları yapılacak. Önce köprülerdeki altyapı hizmetlerinin durumu tespit edilerek nasıl bir yöntem izleyeceğiz ona karar vereceğiz. Yenileme çalışmaları hızlı bir şekilde başlayacak ve tamamlanacaktır. İlçemizde ve bölgemizde bir daha sel felaketi olmasın diye yapılan ve sürdürülen çalışmalar devam edecektir. İlimiz genelinde de ihtiyaç duyulan yerlerde akarsular üzerindeki köprüler yenilenecek ve bizler de takipçisi olacağız” diye konuştu.