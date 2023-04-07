Giresun'da selin yaraları sarıldı, selzedeler anahtarlarını alarak evlerine kavuştu

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin ardından yaralar hızla sarıldı. Selden en çok zarar gören Dereli ve Doğankent'te TOKİ'nin yaptığı toplam 369 konut, 122 ticari ünite ve 24 köy evi tamamlanırken, yeni ev ve iş yerlerinin anahtarları sel mağdurlarına teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla, sel bölgesinde hasar tespit çalışmaları hızla tamamlanırken, sel afetinden zarar gören ilçeler yeniden ayağa kaldırıldı. Bu kapsamda Dereli ve Doğankent ilçe merkezleri başta olmak üzere 433 adet konut ve 202 adet ticari üniteyle toplam 635 adet bağımsız birimin tahliye, yıkım, kira, taşınma, kamulaştırma ve yapım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Afet çalışmaları sonrasında Dereli ve Kuşluhan mahalleri riskli alanında 71 konut ve 82 ticari ünite, Dereli ilçesi Sütlüce mahallesi rezerv yapı alanında 142 konut ve Doğankent ilçesi merkez mahallesi rezerv yapı alanında 156 konut ve 40 ticari bağımsız birim, Giresun Merkez, Dereli, Doğankent, Tirebolu ilçeleri ve köylerinde 24 köy evi olmak üzere toplam 369 konut 122 ticari ünite ve 24 köy evinin inşaatı tamamlandı. Hak sahiplerine teslim işlemleri gerçekleştirildi. Sel mağdurları yeni evlerinin anahtarlarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

“Artık sel korkusu olmadan huzurla oturuyoruz”

Sel felaketinden zarar gören ve TOKİ'nin yaptığı yeni ev anahtarlarını teslim alan Salih Andiç, bir sene sürmeden konutları teslim aldıklarını belirterek “Evlerimizi 8 ayın içinde aldık. Üç ay içinde de doğalgaz geldi. Allah razı olsun, çok şahane memnunuz” derken, selzede Muhammet Sarıyıldız, sel afeti sırasında suların 2 metreyi aştığın, eczanedeki ilaçların sadece yüzde 20'sini kurtarabildiklerini, bölgedeki diğer dükkanlarda da malların sel sularına kapıldığını söyledi.

Afet sonrası bir süre konteynerde kaldıklarını söyleyen Sarıyıldız, şu anda TOKİ'nin inşa ettiği yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başladıklarını belirterek “Güzel, temiz, ferah bir yere kavuştuk” dedi.

Sel afetinden zarar gören Mustafa Türk ise “Devletimiz, sel sonrasında buraya el attı. 8-9 ay gibi bir sürede evlerimizi yaptı ve hak sahiplerine teslim etti. Huzurlu bir şekilde burada oturuyoruz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Dereli, Doğankent ve Tirebolu'da ahırlı 250 köy evinin inşası sürüyor

Yine sellerden zarar gören Tirebolu ilçesi Sekü Köyü ve Espiye ilçesi Adabük mahallesinde belirlenen rezerv yapı alanlarında kamulaştırma işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca tamamlanırken, projelendirme ve yapım işlemleri Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından devam ediyor. Giresun'da Çaldağ mahallesinde de kentsel dönüşüm kapsamında 24 adet konut ve 19 işyerinin yapımı tamamlanırken, hak sahiplerine teslim aşamasına geldi. Espiye ilçesi rezerv yapı alanında 71 adet konut inşaatının yapımı ise sürüyor. Çalışmalar kapsamında Dereli, Doğankent ve Tirebolu'da da inşa edilen 250 ahırlı köy evinin yapımı da sürüyor. “Yeni Dereli Projesi” kapsamında Adliye, Hükümet Konağı, Emniyet Müdürlüğü inşaatlarının yapımı da tüm hızıyla devam ediyor. Dereli ilçesi Jandarma Komutanlığı ve 12 konutluk lojman inşaatı tamamlanırken, 2023 yılında tüm konut ve sosyal donatıları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Giresun'da sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar toplam 1.5 milyar liralık 24 projenin yapımı devam ediyor. Giresun'da TOKİ eliyle 3 bin 764 konut, sosyal donatılarıyla birlikte tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yine TOKİ ile 690 konut ve 19 dükkânın yapımına da sosyal donatılarla beraber devam ediliyor.