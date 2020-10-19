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Giresun'da selin yaraları sarılıyor

Giresun’da 22 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinin ardından afetin yaralı sarılmaya devam ediliyor.

Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından afetin yaralı sarılmaya devam ediliyor. Giresun Valiliği'nde Giresun'da Afet Koordinasyon toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda afetten etkilenen yerleşim birimlerinde incelemelerin sürdürüldüğü, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yoğun bir çabayla gerçekleştirildiği belirtildi.


Afet ve Acil Durumlar (AFAD) İl Müdürlüğünde Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında gerçekleşen Afet Koordinasyon Toplantısına Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreter Vekili Selçuk Aslan, afetten etkilenen ilçe kaymakamları ve daire amirleri katıldı.


Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin afetten etkilenen yerleşim birimlerinde incelemelerini sürdürdüğünü belirterek hasarlı binalarla ilgili kararların kesinleşmesinin ardından yıkımların gerçekleştirileceğini ve yıkılan binaların yerine TOKİ tarafından yeni konutların yapılacağını söyledi.


Afetten zarar gören vatandaşlara, afetin gerçekleştiği ilk haftadan bu yana devlet desteklerinin sunulduğunu belirten Tanrıseven, başta altyapı olmak üzere yatırımlarla ilgili olarak Giresun Valisi Enver Ünlü'nün Bakanlıklar nezdinde temaslarının sürdüğünü belirtti.


Vali Yardımcısı Özel İdare Genel Sekreteri Selçuk Aslan ise belirlenen program dâhilinde kırsal kesimde başta içme suyu ve yol olmak üzere yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Aslan, gönderilen ödeneklerin vatandaşa hizmet için en iyi şekilde kullanılması gayretinde olduklarını söyledi.Afetten etkilenen ilçe kaymakamları da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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