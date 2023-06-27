Giresun'da selin yaraları sarılıyor, kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Giresun'da geçtiğimiz hafta meydana gelen aşırı yağışlar sonrasında merkeze bağlı Duroğlu Beldesi başta olmak üzere, köy ve mahallelerde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu yaşanılan olumsuzluklar giderilmeye devam ediliyor.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yağışlar sonucunda ilimizde merkez, Dereli, Doğankent, Görele, Güce, Keşap, Tirebolu ve Yağlıdere olmak üzere 8 ilçemiz ve Duroğlu Beldesi etkilenmiştir. İlçelerimizde toplam 30 köy yolu, 8 grup yolu, 36 mahalle yolu kapanmıştır. Çalışmaların dördüncü günü itibariyle; 30 köy yolu, 8 grup yolu ve 32 mahalle yolu ulaşıma açılmış olup 4 mahalle yolu kısmen ulaşıma açılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Duroğlu Beldesinin 4 mahallesinde su arızası giderilmiş olup sadece Çağlayan mahallesine su verilememektedir. Çalışmaların 3.gününde kaynağa ulaşım tamamlanmış olup 4.günde ise ana isale hattının onarıma devam edilmektedir. Ayrıca birkaç hanede oluşan su arızasını giderme çalışmaları devam etmektedir. Yağışlar sonucunda İlimizde 36 köyde içme suyu kesintisi olmuştur. 1.günde 7 köye içme suyu verilmiş, 2. gün 15 köye içme suyu verilmiş, 3. gün tüm köylere geçici olarak içme suyu verilmiş olup kalıcı olarak verilecek su çalışması için maliyet çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Kaybolan şahsı arama çalışmalarının da devam ettiği belirtilen açıklamada, “Duroğlu Beldesi Çağlayan mahallesinde Rıdvan Çoşar isimli bir vatandaşımızın kayıp olduğu, kaldığı baraka ise heyelan ve sel suları nedeniyle yıkılmış olup arama çalışmaları 5 sektöre bölünerek devam etmektedir. Kayıp vatandaşa ait teyit edilen 1 mont bulunmuştur. Arama çalışmaları Samsun Birlik Müdürü Koordinesinde 54 AFAD Personeli, 1 kadavra kopeği , 3 sualtı ve su üstü arama ekibi,4 deniz polisi, 5 JAK ekibi,4 Giresun İtfaiye personeli, 2 emniyet arama kurtarma ekibi, 11 Anda olmak üzere toplamda 85 personel çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.