İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 tutuklama

Giresun merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2’si mahkemece tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si mahkemece tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgilere göre, Giresun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Giresun'un Bulancak ilçesinden İstanbul ve Ordu illerine silah kaçakçılığı yapıldığını belirledi. Harekete geçen KOM ekipleri Giresun, İstanbul ve Ordu illerinde ev ve iş yerleri olmak üzere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı olduğu değerlendirilen tabanca, 12 adet şarjör, 269 adet 9 mm çapında fişek, 31 adet boş kovan, 4 adet kabza kapağı, 3 adet namlu, 3 adet yerine getiren yay, 2 adet şarjör yayı, 2 adet silah atölyesi ile atölye içerisinde silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı alınan ifadelerinin ardından Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.