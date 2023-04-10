Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonu

Giresun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Bölgesinden İstanbul ilinde bulunan suç örgütlerine silah temin ettiği değerlendirilen Ö.K.'nın kullandığı aracı takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 71 adet tabanca ve 81 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ö.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.