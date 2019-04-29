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Giresun'da sıradışı bir yer: Gelin Kayası

Giresun’da sıradışı duruşu ile dikkat çeken ve halk dilinde ‘gelin kayası’ olarak bilinen kayanın hikayesini Doğa Koruma ve Milli Parklar 12.

Giresun'da sıradışı duruşu ile dikkat çeken ve halk dilinde ‘gelin kayası' olarak bilinen kayanın hikayesini Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı.


Giresun'a gelen yerli ve yabancı turistlerinde fotoğraf çektirmek için uğrak yeri haline gelen ‘gelin kayası' hakkında birçok rivayet söyleniyor.


Bu rivayetlerden en dikkat çekenini ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı.


DKMP tarafından paylaşılan hikaye ise şöyle:


“Güzeller güzeli genç bir kız evlenmek istemediği ve sevmediği bir erkek ile mecburen evlenmek durumunda kaldığında ve bu duruma itiraz edemediğinde içtenlikle bir dua etmiş. Düğün günü geldiğinde gelin alayı ile yola çıkan güzel gelin, at üzerindeyken evlenmek istemediği erkeğe gitmek yerine 'taş olup, donup kalmayı' diler. Dileği de oracıkta gerçekleşir."

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