Giresun'da sokak basketbolu turnuvası düzenleniyor

organize edilen sokak basketbolu turnuvası başladı.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılmayan sokak basketbolu turnuvasında, büyük erkeklerde 14, genç erkeklerde 6, yıldız erkeklerde 5, küçük erkeklerde 2, minik kızlarda 4 ve küçük kızlarda 4 olmak üzere toplam 35 takım mücadele ediyor. Turnuva, Giresun'un tanınmış doktorlarından merhum Dr. Ali Hakan Güvenç anısına düzenleniyor. Atatürk Meydanında düzenlenen turnuva 31 Temmuz'da sona erecek.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “Basketbolun güzelliklerini halkımız arasındaki birlik ve beraberlik ruhunu basketbol yoluyla sporun birleştirici gücüne güvenerek güzel bir turnuva geçmesini temenni ediyorum. Giresun'umuzun çok sevdiği, kendini Giresun halkına adamış değerli ağabeyimiz Dr. Ali Hakan Güvenç anısına düzenlediğimiz sokak basketbolu turnuvasına katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Sokak basketbolu turnuvasının açılış törenine Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Osman Öden ve Abdurrahman Demirel ile Giresun Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Alaaddin Hafızoğlu da katıldı.