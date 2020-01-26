Giresun'da sokak müzisyenleri depremzedeler için çaldı

Sokak müzisyenleri, Elazığ ve Malatya'daki deprem mağdurları için Giresun Gazi Caddesi'nde bir performans sergileyerek yardım topladı.

Giresun'da Gazi Caddesi'nde kemençe, gitar gibi birçok enstrümanlarla vatandaşlara müzik ziyafeti sunan sokak müzisyenleri, topladıkları paraları depremzedelere göndereceklerini söyledi.

Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım için caddenin değişik noktalarında depremzedeler için çalan sokak müzisyenleri, elde edilecek paranın tümünü ve toplanacak yardımları Giresun Belediyesi'nin aracılığıyla depremzedelere ulaştıracak.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Kemençe Sanatçısı Habip Alev, gün boyunca depremzedeler için çalacaklarını söyledi.

Alev, “Zaman zaman sokakta müzik yaparak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Birçok öğrenci arkadaşımız da okul harçlığını kazanıyor. Ama bizim için bugünün anlamı önemlidir. Cadde üzerinde değişik noktalarda canlı performans yapan arkadaşlarımız elde ettikleri gelirleri Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere göndereceğiz. Topladığımız yardımları gerek Giresun Belediyesi gerekse Kızılay gibi yardım kuruluşları aracılığıyla depremzedelere ulaştıracağız” dedi.

Vatandaşlar ise, sokak müzisyenlerinin sergiledikleri canlı müzik gösterisini ilgiyle izleyerek depremzedelere yardımda bulundu.