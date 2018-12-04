Giresun'da 'Strese karşı patiler' etkinliği

“Strese Karşı Patiler” etkinliği Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi 'nde başladı. Giresun Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Topluma Hizmet uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe birçok öğrenci ve vatandaş katıldı. Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları açıklamada, günlük hayatın stresinden uzaklaşmak, sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak ve hayvan barınağı için bağış toplamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini, üniversite öğrencilerinin ve vatandaşların bu etkinliğe çok ilgi gösterdiklerini ifade ettiler.

Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Rektörlük binası önündeki etkinliği 7 Aralık tarihine kadar devam edeceğini kaydeden Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Giresun Belediyesi hayvan barınağında yaşayan birbirinde sevimli köpeklerin, kurulan çadırlarda üniversite öğrencileriyle bir araya getirildiği etkinlik alanını ziyaret etti.

Hayvanların da insanlar kadar yaşamaya hakları olduğunu ve bu farkındalığın toplumda yer etmesini sağlamak adına benzer etkinliklerin yaygınlaşması gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Coşkun, “ 'Strese Karşı Patiler' etkinliği kapsamında kurulan çadırlarda, hayvan barınağından getirilen köpeklerin üniversitemiz personelleri ve öğrencileriyle bir araya getirilmesi, ayrıca toplanan yardımlarla bu hayvanların daha iyi koşullarda yaşamasının sağlanması amaçlanıyor. Etkinlik için kurulan çadırlar, 07 Aralık 2018 Cuma gününe kadar açık kalacaktır" diye konuştu.