Giresun'da şüpheli çantadan çamaşır çıktı

Giresun'un Görele ilçesinde fünyeyle patlatılan şüpheli sırt çantasından çamaşır çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Görele Adliyesi otoparkı önünde İbrahim Garip'e ait 49 AAH 226 Plakalı otomobilin sol kapı önünde bulunan sırt çantası şüpheye neden oldu. Bomba şüphesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri sırt çantasını fünyeye ile patlattı. Açılan çantada çamaşır olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.