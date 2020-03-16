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Giresun'da şüpheli paket alarmı

Giresun’da yolun kenarına bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi.

Giresun'da yolun kenarına bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi. Fünyeyle patlatılan paketin içerisinden köpük ve çöp çıktı.


Edinilen bilgilere göre,Giresun merkez Atatürk Bulvarı Keşap durağı mevkisinde sahipsiz olduğu anlaşılan şüpheli bir paket vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar tarafından aranan polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine iki şeritli yola güvenlik şeridi çekildi ve bomba imha ekiplerinin gelmesi beklendi. Bomba imha ekiplerinin gelmesinin ardından fünyeyle patlatılan paketin içerisinden köpük parçaları ve çöp çıktı. Yaklaşık 1 saat Giresun istikametinde ulaşım tek yönlü olarak kapatılırken, olayın ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

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