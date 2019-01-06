Giresun'da tanıtım hazırlıkları başladı

İstanbul Beylikdüzü TÜYAP'da 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında 23 üncüsü düzenlenecek olan 2019 EMİTT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Giresun'un katılımı ve fuarda en iyi şekilde tanıtılması için çalışmalara başlandı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında düzenlenen toplantıda bir araya gelen Tirebolu Kaymakamı Salih Yüce, TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Ticaret Borsası Başkan Vekili Hamza Bölük, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, DOKA İl Koordinatörlüğü uzmanları ile turizm işletmecileri turizm fuarı hazırlıklarını değerlendirdi.

Toplantıda, turizm zenginliklerinin ve sahip olduğumuz değerlerin iç ve dış pazarda tanıtılması açısından önemli bir rol oynayan fuarla ilgili olarak stand tasarımı, fuar süresince yapılacak çalışmalar üzerinde konuşuldu.

Vali Sarıfakıoğulları, bu tür fuar ve tanıtım organizasyonlarının ilimiz tanıtımına oldukça katkı sağladığını belirterek, yapılan çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile turizme yönelik faaliyet gösteren işletmelerin işbirliğinin, birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

İşletmecilerin oldukça ilgi gösterdiği toplantıda, EMİTT Fuarı'nda yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgilerin alınmasının ardından Giresun turizmiyle ilgili yapılabilecek diğer çalışmalar hakkında fikir alışverişlerinde bulunuldu.