Giresun'da tarihi camiler öğrencilere tanıtılıyor

Kale Camii'nde ağırlanan öğrenciler caminin ve mahallenin tarihi hakkında bilgi sahibi oldular.

Giresun İl Müftülüğü "Gençliğe Değer" projesiyle gençlere yönelik çeşitli faaliyetler düzenliyor.

Gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve gençlerin önündeki engelleri aşmasına destek olmak amacıyla Kur'an kursu öğreticileri ve manevi danışmanlar birçok etkinlik gerçekleştiriyor.

Proje hakkında Giresun İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, “Öğrencilerin Ramazan ayının manevi iklimini ve bereketini en güzel şekilde yaşamaları amacıyla gerçekleştirilen 'Gençliğe Değer' projesiyle gençlere yönelik çeşitli faaliyetler düzenliyor. Proje kapsamında Giresun'da tarihi yerler tanıtılarak çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Etkinlikler çerçevesinde öğrencilerle tarihi Osmanlı Dönemine uzanan 1830 yapılan Kale Camii ve Kale Mahallesi gezdirilerek tanıtıldı. Öğrencilere Ramazan boyunca her hafta farklı bir cami hakkında bilgi sahibi olacaklardır” denildi.