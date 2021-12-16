İhlas Haber Ajansı

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Giresun'da tefecilik operasyonunda 5 tutuklama

Giresun’da polis ekiplerince düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Giresun'da polis ekiplerince düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik operasyonu düzenlendi. Vatandaşlara faiz karşılığında borç para vererek mağdur ettikleri tespit edilen G.C., S.A., G.Y., C.P. ve M.E. isimli şahıslar düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında el yapımı tabanca, bu tabancaya ait şarjör ile 14 adet 9 mm fişek ve suç unsuru olduğu değerlendirilen senetler ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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