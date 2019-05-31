İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'da teslim olan “Kawa” kod adlı PKK'lı terörist tutuklandı

Giresun’un Espiye ilçesi kırsalında 17 Mayıs günü güvenlik güçlerine teslim olan ‘Kawa’ kod adlı terör örgütü PKK mensubu Behrüz Düdükkanlu 14 günlük ifade ve yer gösterme işleminin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında 17 Mayıs günü güvenlik güçlerine teslim olan ‘Kawa' kod adlı terör örgütü PKK mensubu Behrüz Düdükkanlu 14 günlük ifade ve yer gösterme işleminin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


10 sivil, polis ve askerin şehit edilmesi, 48 kişinin de yaralandığı birçok olaya karıştığı tespit edilen terörist Düdükkanlu, teslim olduktan sonra örgütün bölgedeki tüm faaliyetlerini güvenlik güçleri ile paylaştı. Düdükkanlu'nun ifadesine istinaden Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında aralarında mühimmat ve silah deposu bulunan 20 sığınak imha edildi.


Jandarmadaki ifadesinde örgütün bölgeye yönelik birçok planını da deşifre eden Düdükkanlu, sorgusunun ve yer gösterme işlemlerinin bitmesinin ardından 14 gün sonra Espiye ilçesinde çıkartıldığı mahkemece dün akşam saatlerinde tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Öte yandan, bölgedeki operasyonlarda genişletilerek devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Örgütün sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu'nun tamamının etkisiz hale getirilmesinin ardından yeni bir faaliyetin yaşanmaması için Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, Ordu, Gümüşhane, ve Tokat illeri kırsalında 30 tim arama, tarama faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.