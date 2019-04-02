Giresun'da Topal Osman Ağa anıldı

Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa ölümünün 96. yıl dönümünde törenlerle anıldı.

Giresun'da ilk anma töreni Haydar Aliyev Parkındaki Osman Ağa ve Giresun Uşakları Anıtı önünde yapıldı. Törene AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın, Sabri Öztürk, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Cumhur İttifakı'nın seçilmiş Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları katıldı.

Törende Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Özdemir, Topal Osman Ağa ailesi ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir, törende yaptığı konuşmada, Topal Osman Ağa'yı ölümünün 96. yıl dönümünde minnet ve şükranla anladıklarını söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir, “Giresun var olma mücadelesine iki gönüllü alay göndermiştir. Milis Yarbay Topal Osman Ağa, Mustafa Kemal Atatürk'ün canını emanet edecek kadar güvendiği Muhafız Alay Komutanıdır. Topal Osman Ağa'nın torunları olmaktan gurur duyuyoruz. Osman Ağa ve Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan milletin var olma mücadelesi için kurdukları 42. ve 47. gönüllü alaylarla bir destan yazmışlardır. 5 bin kişi olarak katıldıkları milli mücadeleden 250 kişi olarak dönmüşlerdir. Kendi dışında şehitliği olan tek il Giresun'dur. Vatanları uğruna şehit düşen Osman Ağa ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli mücadele kahramanları ve Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa için anma programı daha sonra Giresun Kalesi'ndeki anıt mezarı önündeki törenle devam etti.