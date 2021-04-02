Giresun'da Topal Osman Ağa dualarla anıldı

Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa ölümünün 98. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Kurtuluş Savaşı kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadele arkadaşı, 47. Gönüllü Alay komutanı Milis Yarbay Osman Ağa'nın ölümünün 98. yılında pandemi koşulları dolaysıyla tören düzenlenemezken, mezarının bulunduğu Giresun Kalesi'nde dualarla anıldı.

Giresun Kalesi'ndeki anmaya Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Topal Osman Ağa'nın ailesi katıldı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da Topal Osman Ağa'nın ölüm yıl dönümüyle ilgili “Milli Mücadele Kahramanı, 47. Giresun Gönüllü Alayımızın komutanı, Giresun Belediye Başkanı ve Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Merhum Osman Ağamızı aramızdan ayrılışının 98. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum' diyerek Osman Ağa ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda cepheden cepheye süren eşsiz mücadeleleri sonucunda bugün işgal görmemiş bir şehirde Belediye Başkanı olarak görev yapmanın onurunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.