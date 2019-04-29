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Giresun'da, torbacı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Giresun’da uyuşturucu madde ticareti yapan ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarının deşifre edilmesi, uyuşturucu madde kullanılmasının engellenmesi, uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyonlar sürüyor.

Giresun'da uyuşturucu madde ticareti yapan ‘torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının deşifre edilmesi, uyuşturucu madde kullanılmasının engellenmesi, uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyonlar sürüyor.


Operasyonlar kapsamında Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Görele Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan İ.G,F.G,M.K,B.Ö. ve D.A.K isimli şahıslardan, 5,68 gram Esrar maddesi, 1 gram Bonzai maddesi, 3 adet Ecstasy hap ele geçirildi. “İştirak Halinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan mahkemeye çıkartılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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