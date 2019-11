Giresun'da torbacılara operasyon 4 tutuklama

Giresun'da torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapanları takibe aldı. Yapılan takip sonucunda Görele Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkemede 4 kişi tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise “İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimizde uyuşturucu madde ticareti yapan torbacı tabir edilen sokak satıcılarının deşifre edilmesi, uyuşturucu madde kullanılmasının engellenmesi, uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Görele Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda İ.Y., A.S., O.H., G.Ç., C.K. ve M.K. isimli şahıslarda 14,09 gram toz esrar maddesi, 8,95 gram kubar esrar maddesi ise ateşli silahlar ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar. “İştirak Halinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli mercilere sevk edil. Çıkarıldıkları mahkemece G.Ç. ve C.K. isimli 2 şüpheli şahıs hakkında Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakma kararı verilirken, İ.Y., A.S., O.H., M.K. isimli 4 şahıs ise tutuklandı” denildi.