Giresun'da trafiğe kapalı caddelerde motosiklet kullanımı yasaklandı

Giresun'da araç trafiğine kapalı olan caddeler, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet trafiğine kapatıldı.

Giresun Belediyesi, araç trafiğine kapalı olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gazi Caddesi ve Alparslan Caddesi'nde motosiklet kullanımını yasakladı. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri motosikletlerin park edilebilmesi için motosiklet park alanları oluşturdu. Motosiklet sürücüleri dubalarla çevrili olan park yerlerine motosikletlerini park etmeye başladı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, konutla ilgili “Şehir içerisinde vatandaşlarımızın yoğun olduğu bazı bölgelerde motosikletlerle ilgili bir ilk kez yapılan bir düzenleme yaptık. Gazi Caddesi ve Alpaslan Caddelerimizde vatandaşlarımızın rahatlıkla gezip dolaşabileceği bu bölgelere motosiklet girişlerini engelledik. Ancak motosikletlerimiz içinde onların park edebileceği ücretsiz alanlar oluşturduk” diye konuştu.