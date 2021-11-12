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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Sınır köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Sınır köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Kaza saat 11.00 sıralarında Yağlıdere ilçesi Sınır köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Öksüz idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Öksüz (56) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Ali Öksüz de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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