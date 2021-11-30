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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Görele ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Giresun'un Görele ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre Giresun'dan, Trabzon istikametine seyir halinde bulunan Hidayet Yılmaz (33) idaresindeki 42 G 82137 plakalı araç Görele ilçesi Karaburun mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hidayet Yılmaz yaralanırken, araçta bulunan Kadriye Yılmaz (68) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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