Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Eynesil şehir girişindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan Galip Uzun yönetimindeki 61 NJ 350 plakalı araç ile kavşakta karşı şeride geçmeye çalışan Sercan Handan Sapan yönetimindeki 61 PC 510 plakalı araç çarpıştı.

Meydana gelen kazada 61 PC 510 plakalı araç sürücüsü Sercan Handan Sapan (23) hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve sürücünün kardeşi olduğu öğrenilen Emre Can Sapan (17) ile Murat Turan (18) yaralandı. Yaralılar Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.