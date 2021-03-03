Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir otomobilin orta refüjde bulunan üst geçit ayağına çarpması sonucu araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tirebolu ilçesinde öğle saatlerinde Ecem Budak (23) kontrolündeki 28 TC 125 plakalı otomobil, Amiral Şükrü Okan Caddesinde seyir halindeyken İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınındaki üst geçidin orta refüjde bulunan ayağına çarparak kaza yaptı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Asya Eliz Karabıçak (5), Ebru Budak (31), Filiz Karabıçak (33) ve sürücü 23 yaşındaki Ecem Budak'a olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Araçta yolcu olarak bulunan Nermin Budak (50) kaza anında yaralanırken kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın ise düğün salonu kiralamak için yapılan görüşmeden döndükleri sırada gerçekleştiği belirtildi.