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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Espiye-Yağlıdere karayolu Ömer Kayalı mevkisinde, Hicabi A. yönetimindeki 28 AG 030 plakalı kamyon ile Fikret Hakan A. idaresindeki 41 AG 030 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araçta bulunan Mehmet Araştır, kaza yerinde hayatını kaybetti.


Yaralanan sürücüler ile Mert Y. ve Sadenur A. sağlık ekiplerince Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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