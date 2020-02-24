Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

GİRESUN (İHA) – Giresun’un Tirebolu ilçesinde kontrolden çıkan araç fındık bahçesine uçtu, sürücü hayatını kaybetti.
GİRESUN (İHA) – Giresun'un Tirebolu ilçesinde kontrolden çıkan araç fındık bahçesine uçtu, sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Tirebolu ilçesi Ataköy Köyü Göbekli mevkisinde Tayyar Takır (55) idaresindeki 28 K 9538 plakalı araç, kontrolden çıkarak 150 metrelik uçurumdan fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada sürücü Takır olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.