Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

Giresun’un Keşap ilçesinde seyir halindeki araç yaya halindeki bir kişiye çarptı.
Giresun'un Keşap ilçesinde seyir halindeki araç yaya halindeki bir kişiye çarptı. Meydana gelen kazada aracın çarptığı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Osman B. yönetimindeki 28 AY 305 plakalı aracıyla seyir halindeyken Keşap ilçesi Kılıçlı köyü mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Osman Alibaş'a çarptı. Aracın çarpması sonucu Osman Alibaş (83) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücü kaza sonrası gözaltına alındı.