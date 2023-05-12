Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Görele ilçe merkezinden, Esenli köyüne seyir halinde bulunan Köksal Tenk idaresindeki 07 HSZ 85 plakalı otomobil Hamzalı köyü mevkiinde yolun kaygan olması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek Zıva deresine yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü 46 yaşındaki Köksal Tenk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.