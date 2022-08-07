Giresun'da trafik kazası :1ölü, 3 yaralı

Giresun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçalı köyü Çukur mevkiinde Özgür Yıldırım'ın (32) idaresindeki 14-TGK-6 yabancı plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 39 yaşındaki Fatma Güler olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada araç sürücüsü Özgür Yıldırım ile araçta bulunan M. K.Y. (65) ve A.N.Y. (1) yaralandı. Yaralılar Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındılar.