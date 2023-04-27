Giresun'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ordu'dan Giresun'a seyir halinde bulunan Nikolos Gelashvili idaresindeki GS-99-M plakalı tır Bulancak ilçesi Fatoğlu Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 FJY 737 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 34 FJY 737 plakalı otomobilde bulunan Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke, Melek B., Cemile Ç. ve Firdevs A. yaralı olarak Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.