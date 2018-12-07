Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı

GİRESUN (İHA) – Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Giresun istikametine giden Mehmet Ali B. yönetimindeki 28 RE 765 plakalı otomobil, Soğuksu Mahallesi Frengi mevkiinde Murat U. yönetimindeki ST 651TS Gürcistan plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali B. ile otomobil içerisinde bulunan Özcan E. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.