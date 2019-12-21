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Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Tirebolu- Doğankent karayolu Kuskunlu Köyü mevkiinde Ferhat Kuru yönetimindeki 28 AAH 100 plakalı kamyon aynı istikametteki Ahmet Birinci yönetimindeki 61 S 3790 plakalı minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Birinci ve araçta bulunan arkadaşı Erdal Topal yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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