Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Şebinkarahisar ilçesine seyir halinde bulunan Mustafa A. idaresindeki 34 GP 311 plakalı otomobil Şaplı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Mustafa A., Meryem A. ve Munise A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.