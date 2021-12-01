Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

Giresun'da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kulakka yaylasından Giresun istikametine seyir halinde bulunan Zikri K. idaresindeki 55 YB 415 plakalı otomobil, Erimez mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Zikri K. ile araçta yolcu olarak bulunan Nazmiye K. ve Osman S. yaralandı. Yaralılar yuvarlandıkları uçurumdan itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.