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Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Espiye ilçesi Kaleboynu Mahallesi'nde Yakup Macar idaresindeki 45 YB 2793 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü Yakup Macar, Yusuf Macar, İlknur Macar ve Elif Macar yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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