Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar'dan Suşehri istikametine gitmekte olan 28 NG 474 plakalı araç ile karşı yönden gelen 58 BV 690 plakalı araç ilçenin Taşcılı köyü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.